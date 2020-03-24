العراق.. تمديد حظر التجول في أربيل وتشديد إجراءات الوقاية

مددت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، قرار حظر التجول حتى الأول من الشهر المقبل، بعدما كان مقرراً حتى يوم أمس.

وأصدرت محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات، منها منع تجول المواطنين (المشاة) في عموم المحافظة، بما فيها الأقضية و النواحي ومركز المدينة، وإستثناء من يخرج لسد حاجياته من المواد الغذائية في الذهاب الى الأسواق و المخابز.

ودعت المحافظة أصحاب المحال التجارية والمخابز إلى الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية، وأكدت أن "تنفيذ هذه الاجراءات بدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من نيسان"، فيما توعدت المخالفين بـ"أشد العقوبات القانونية".

المصدر: RT