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كردستان العراق يعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

كردستان العراق يعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Ako Rasheed
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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في منطقة إربيل.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإصابات جميعا في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة و7 في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء جمجمال".

ويرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم إلى 76 شخصا، 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، شفي 13 شخصا فيما توفي شخص واحد.

المصدر: وكالات

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