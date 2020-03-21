بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.. وزير صحة كردستان العراق: دخلنا مرحلة خطيرة

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما حذر الوزير من دخول الإقليم في مرحلة خطيرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "191 فحصاً موزعاً في أربيل (89 فحصاً)، والسليمانية (62 فحصاً)، ودهوك (40 فحصاً)، تم اجراؤه خلال الساعات الـ24 الماضية، وكانت نتيجة الفحوصات المختبرية قد سجلت 7 إصابات جديدة أحدها رجل يبلغ من العمر 29 عاماً من مدينة أربيل".

وأضافت أن "الستة الآخرين من السليمانية، بينهم رجل ذو 37 عاماً من ناحية سكنة منطقة رابرين، والثاني رجل (45 عاماً) من دربنديخان، والبقية من مدينة السليمانية وهم امرأة ذات 38 عاماً ورجال بأعمار 28 و62 و48 عاماً".

وأشارت إلى أن "أربعة من المصابين اليوم سبق لهم أن زاروا إيران ودول أوروبية، كما أن اثنين من المصابين البقية فقط من المتلامسين لمصابين سابقين".

على صعيد ذي صلة، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، في بيان ثان، دخول الإقليم في مرحلة خطيرة بعد انتشار فيروس "كورونا" بين الأحياء والأزقة، وفقاً لقوله.

وقال "وصلنا إلى مرحلة خطيرة حيث ينتشر فييروس كورونا في المجتمع وبين الأحياء والأزقة وليس فقط بين المسافرين العائدين، وكل تلامس من شأنه نقله".

المصدر: RT