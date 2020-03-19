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الداخلية السورية تتخذ إجراء احترازيا جديدا ضد "كورونا"

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الداخلية السورية تتخذ إجراء احترازيا جديدا ضد
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الداخلية السورية
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أعلنت وزارة الداخلية السورية إيقاف العمل في تسجيل "واقعات الأحوال المدنية"ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية 2 من أبريل المقبل، ضمن إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".

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وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء: "انطلاقا من الحرص على سلامة الإخوة المواطنين فإن الوزارة توقف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في المحافظات كافة لغاية 2-4-2020".

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.

وكانت الحكومة السورية اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية من "كورونا"، بينها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري.

المصدر: سانا

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