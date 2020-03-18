الصحة الأردنية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 52

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن ارتفعت إلى 52حالة بما فيها الحالة التي شفيت.

وتوقع وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في الأردن خلال اليومين القادمين، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك.

وعن المحجورين في فنادق المملكة أكد جابر أن الوزارة تراقب صحيا كافة المتواجدين بالحجر الصحي والذين يزيد عددهم عن 5 آلاف.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية