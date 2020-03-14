الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال بسبب كورونا

قررت الحكومة الكويتية إغلاق كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثاء التموينية منها، ومراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال، ضمن سلسلة إجراءات مكافحة كورونا في البلاد.

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وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه "سيتم إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية لوقف انتشار فيروس كورونا".

مجلس الوزراء: إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 14, 2020

وأعلنت بلدية الكويت الجمعة، عن تحديد أوقات خاصة للدفن وإقامة صلاة الجنازة، وإغلاق جميع قاعات التعزية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفى الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم الجمعة، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر التجول في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المزرم في تغريدة على "تويتر"، إن "قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام"، داعيا إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.

المصدر: "كونا"