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الكويت تنفي فرض حظر التجول بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تنفي فرض حظر التجول بسبب كورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
إحدى مستشفيات الكويت
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جدد الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الجمعة، نفي صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر التجول في البلاد، لمنع انتشار كورونا.

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وقال المزرم في تغريدة على "تويتر"، إن "قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام، داعيا إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.

من جهته، أصدر وزیر الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، قرارا بإغلاق جميع الحدائق العامة في كافة المناطق في الكويت اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر بالنظر إلى ما تمر به البلاد حاليا من تطورات للوضع الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد القرار، على أنه "في حال عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف".

ويأتي القرار بناء على التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المختصة للحفاظ على البلاد وأهلها والمقيمين فيها وما تم إصداره من قرارات استثنائية بهذا الشأن.

المصدر: كونا

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