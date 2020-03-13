وزير الصحة الكويتي يعلق على فتوى الأوقاف بجواز عدم حضور صلاة الجمعة

لفت وزير الصحة الكويتي باسل الصباح إلى أن فتوى وزارة الأوقاف الأخيرة تنص على جواز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة في حالات وظروف محددة.

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وأوضح بالمناسبة في تغريدتين على حسابه الرسمي في "تويتر" ملابسات ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد على مواطنين قدموا من دول مختلفة، لم تكن في عداد المناطق المنكوبة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا.

بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر

وكلٌ يصلي ظهراً في بيته #الاوقاف#الكويتpic.twitter.com/5LR3vmKVA9 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) March 13, 2020

ومضى الوزير الكويتي يقول إن فتوى وزارة الأوقاف تجيز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة في مثل هذه الظروف، خاصة مع الحاجة إلى الوقت لإحصاء العائدين الذين لم تظهر عليهم علامات الإصابة "للتقليل من مخالطتهم لأعداد أكثر مما مضت".

المصدر: تويتر