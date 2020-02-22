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العراق.. فصائل مقربة من السيستاني تنفي علمها بتنصيب بديل عن المهندس في "الحشد الشعبي"

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العراق.. فصائل مقربة من السيستاني تنفي علمها بتنصيب بديل عن المهندس في
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مجموعة من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي
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أصدرت أربع فصائل في "الحشد الشعبي" العراقي، مقربة من المرجع الشيعي، علي السيستاني، بيانا نفت فيه علمها بتنصيب نائب لرئيس هيئة "الحشد".

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وذكرت الفصائل في البيان: "ليس لنا علم بأي تنصيب لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الآن، وإن ذلك يحتاج لسياقات قانونية، غير متوفرة الآن في ظل حكومتين، إحداهما تصريف أعمال، والأخرى لم يكتمل تكليفها".

وأضافت أن "القوات المشكلة من قبل العتبات قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة وتنتظر الإجابة عليها بشكل رسمي".

المصدر: RT

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