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"أرامكو" السعودية: نجحنا في التصدي لهجمات إلكترونية

أخبار العالم العربي

Reuters / MAXIM SHEMETOV
شعار شركة "أرامكو" السعودية
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قال رئيس أمن المعلومات في شركة "أرامكو" السعودية، خالد الحربي، اليوم الخميس، إن الشركة نجحت في التصدي لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة، وبشكل دوري منذ الربع الأخير من عام 2019.

وأضاف الحربي في تصريح لوكالة "رويترز" عبر الهاتف: "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى".

وصرح بأن نمط الهجمات دوري، مشيرا إلى أن حجمها يزداد.

وتابع قائلا: "أظن أن هذا سيستمر".

ولم يكشف المسؤول بالشركة مزيدا من التفاصيل عمن يقف وراء تلك الهجمات.

المصدر: رويترز

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