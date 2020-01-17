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"قسد" تؤكد التنسيق مع واشنطن وموسكو حول مصير معتقلي "داعش"

أخبار العالم العربي

Reuters RODI SAID
مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية
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قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن "هناك تنسيقا شبه يومي بين "قسد" والجهات الدولية وبينها الولايات المتحدة وروسيا بصدد مصير معتقلي "داعش".

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وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "نجحنا في إدارة هذا الملف بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين، رغم الإمكانيات المحدودة والتهديد الذي تشكله تركيا على سلامة وأمن مراكز الاحتجاز".

تصريح قائد "قسد"، جاء تعقيبا على تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الذي قال، إن "هناك مسلحين يهربون من مراكز الاحتجاز تحت سيطرة قوات "قسد" شرق سوريا، مشيرا إلى أن "موسكو تتحقق من أنباء أن "قسد" تطلق سراح إرهابيين لقاء سعر معين".

وكان عبدي قال الأسبوع الفائت إن "قسد" تحتجز  أكثر من 12 ألف مقاتل من "داعش".

المصدر: RT

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