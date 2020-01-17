"قسد" تؤكد التنسيق مع واشنطن وموسكو حول مصير معتقلي "داعش"

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن "هناك تنسيقا شبه يومي بين "قسد" والجهات الدولية وبينها الولايات المتحدة وروسيا بصدد مصير معتقلي "داعش".

إقرأ المزيد

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "نجحنا في إدارة هذا الملف بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين، رغم الإمكانيات المحدودة والتهديد الذي تشكله تركيا على سلامة وأمن مراكز الاحتجاز".

التقارير التي تحدث عنها سيد لافروف غير دقيقة.

هناك تنسيق شبه يومي بين قواتنا والجهات الدولية من بينها أمريكا وروسيا بخصوص مصير معتقلي داعش.

نجحنا في إدارة هذاالملف بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين، رغم الإمكانيات المحدودة والتهديد الذي تشكله تركيا على سلامة وأمن مراكز الاحتجاز — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 17, 2020

تصريح قائد "قسد"، جاء تعقيبا على تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الذي قال، إن "هناك مسلحين يهربون من مراكز الاحتجاز تحت سيطرة قوات "قسد" شرق سوريا، مشيرا إلى أن "موسكو تتحقق من أنباء أن "قسد" تطلق سراح إرهابيين لقاء سعر معين".

وكان عبدي قال الأسبوع الفائت إن "قسد" تحتجز أكثر من 12 ألف مقاتل من "داعش".

المصدر: RT