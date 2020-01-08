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المتعاقد الأمريكي من أصل عراقي الذي تسبب مقتله بالتصعيد بين واشنطن وطهران

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المتعاقد الأمريكي من أصل عراقي الذي تسبب مقتله بالتصعيد بين واشنطن وطهران
AFP Geoff Robins
نصب تذكاري للأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان
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نشرت وسائل إعلام أمريكية التفاصيل عن هوية المتعاقد الأمريكي الذي تسبب مقتله في العراق بالتصعيد بين واشنطن وطهران، ودفع بالولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن المواطن الذي قتل يوم 27 ديسمبر الماضي أثناء قصف قاعدة عسكرية قرب كركوك مستخدمة من قبل القوات الأمريكية، هو مترجم عراقي الأصل، اسمه نورس حميد، وبلغ السنة الـ 33 من العمر.

وقالت نور الخليلي، أرملة حميد أنه حصل على الجنسية الأمريكية عام 2017، ولهما ولدان عمرهما 8 سنوات وسنتان.

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وتم نقل جثة حميد إلى الولايات المتحدة، وجرت مراسم التشييع في مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا.

وقالت شركة Valiant Integrated Services التي تعاقد معها نورس حميد، والتي تحملت تكاليف دفنه، إنه كان يتميز بمؤهلات عالية وكان يحظى باحترام زملائه.

واتهمت واشنطن جماعات موالية لإيران بمقتله، وشنت غارة جوية على مواقع للحشد الشعبي في العراق، وفي الـ 3 من يناير الجاري نفذت غارة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: واشنطن بوست

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