الكويت تحقق في وفاة موقوف بأحد السجون الاحترازية
أطلقت الداخلية الكويتية تحقيقا في واقعة وفاة المواطن المدعو أحمد الظفيري أثناء احتجازه في إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.
وأكدت في بيان صدر عنها أمس الجمعة أن وزير الداخلية أنس الصالح أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة لـ"التحقيق بالواقعة مع المعنيين" والتأكد مما إذا كان هناك أي تقصير من قبل أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبط الشخص إلى حين وفاته، مطالبا بتقديم تقرير عن ملابسات الحادث خلال أسبوع.
وأمر الصالح حسب بيان الوزارة، بإقالة كل من له علاقة بالواقعة إلى حين انتهاء التحقيقات، وفرض "العقوبات المناسبة" على المسؤولين عن أي إخلال محتمل في الإجراءات التي اتخذت بحق المعتقل المتوفى.
تعقيبا على وفاة المرحوم باذن الله احمد الظفيري— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 20, 2019
القضية محل اهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية
تم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص
وهي لدى النيابة العامة
تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح كافة الحقائق
تشكيل لجنة تحقيق محايده للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية pic.twitter.com/vpgtRTJVWw
كما اننا نطالب وزارة الداخلية بالاستمرار بأقصى درجات الشفافية، وعرض النتائج أولا بأول على وسائل الاعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة لهذه الحادثة، ومحاسبة اي مخطيء بكل حزم أيا كان موقعه .— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 21, 2019
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