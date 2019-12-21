الكويت تحقق في وفاة موقوف بأحد السجون الاحترازية

أطلقت الداخلية الكويتية تحقيقا في واقعة وفاة المواطن المدعو أحمد الظفيري أثناء احتجازه في إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

وأكدت في بيان صدر عنها أمس الجمعة أن وزير الداخلية أنس الصالح أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة لـ"التحقيق بالواقعة مع المعنيين" والتأكد مما إذا كان هناك أي تقصير من قبل أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبط الشخص إلى حين وفاته، مطالبا بتقديم تقرير عن ملابسات الحادث خلال أسبوع.

وأمر الصالح حسب بيان الوزارة، بإقالة كل من له علاقة بالواقعة إلى حين انتهاء التحقيقات، وفرض "العقوبات المناسبة" على المسؤولين عن أي إخلال محتمل في الإجراءات التي اتخذت بحق المعتقل المتوفى.

تعقيبا على وفاة المرحوم باذن الله احمد الظفيري



القضية محل اهتمام القيادة العليا لوزارة الداخلية



تم إحالة القضية إلى جهات الاختصاص

وهي لدى النيابة العامة



تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح كافة الحقائق



تشكيل لجنة تحقيق محايده للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية pic.twitter.com/vpgtRTJVWw — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 20, 2019

كما اننا نطالب وزارة الداخلية بالاستمرار بأقصى درجات الشفافية، وعرض النتائج أولا بأول على وسائل الاعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة لهذه الحادثة، ومحاسبة اي مخطيء بكل حزم أيا كان موقعه .

-٣ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 21, 2019

المصدر: RT