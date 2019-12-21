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رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا استفزازية

الكويت تحقق في وفاة موقوف بأحد السجون الاحترازية

أخبار العالم العربي

الكويت تحقق في وفاة موقوف بأحد السجون الاحترازية
Reuters Stephanie McGehee
الداخلية الكويتية تفتح تحقيقا في وفاة محتجز لديها ورئيس البرلمان يعلق
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أطلقت الداخلية الكويتية تحقيقا في واقعة وفاة المواطن المدعو أحمد الظفيري أثناء احتجازه في إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

وأكدت في بيان صدر عنها أمس الجمعة أن وزير الداخلية أنس الصالح أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة لـ"التحقيق بالواقعة مع المعنيين" والتأكد مما إذا كان هناك أي تقصير من قبل أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبط الشخص إلى حين وفاته، مطالبا بتقديم تقرير عن ملابسات الحادث خلال أسبوع.

وأمر الصالح حسب بيان الوزارة، بإقالة كل من له علاقة بالواقعة إلى حين انتهاء التحقيقات، وفرض "العقوبات المناسبة" على المسؤولين عن أي إخلال محتمل في الإجراءات التي اتخذت بحق المعتقل المتوفى.

المصدر: RT

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