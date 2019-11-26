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بعد مفاوضات ماراثونية ورحلات مكوكية بين غزة ورام الله.. "حماس" توافق على إجراء الانتخابات

أخبار العالم العربي

بعد مفاوضات ماراثونية ورحلات مكوكية بين غزة ورام الله..
Reuters MOHAMMED SALEM
إسماعيل هنية وحنا ناصر يرفعان قنينة زيت زيتون فلسطيني بعد اجتماعهما في غزة - أرشيف
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أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موافقة حركته على خارطة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد في ختام لقاء ثان مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على ضرورة أن تقام الانتخابات في الضفة وغزة والقدس، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول عدم إجرائها في القدس".

وأوضح هنية أن "حماس" ستعمل لإنجاح الانتخابات على أمل الوصول لانتخابات للمجلس الوطني.

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من جهته، قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات إن "حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات القادمة، متمنيا أن تكون هذه الانتخابات نزيهة كما عام 2006".

وأكد أن عشر رحلات مكوكية ما بين غزة ورام الله أفضت إلى هذه النتيجة.

المصدر: وكالات

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