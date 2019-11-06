وفد من "حماس" إلى القاهرة لبحث الانتخابات الفلسطينية

غادر وفد قيادي من حركة "حماس" قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أفاد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم.

وأوضح قاسم أن الزيارة تهدف إلى "وضع الأشقاء في مصر في صورة موقف حماس من الانتخابات وجديتها في إتمام هذه العملية، والمرونة التي تبديها الحركة من أجل إتمامها، وبحث سبل إنجاح الانتخابات".

وأشار إلى أن الوفد الذي يترأسه النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، خليل الحية، سيبحث أيضا "العلاقات الثنائية بين الحركة والقاهرة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي".

فيما كشف القيادي الآخر في الحركة، عبد اللطيف القانوع، أنه من المخطط أن ينظم الوفد جولة خارجية تشمل عدة دول، وذلك بهدف تجنيد الدعم للقضية الفلسطينية.

والأحد الماضي، قال رئيس "حماس"، إسماعيل هنية، إن لجنة الانتخابات المركزية، أبلغت حركته بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005، وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها كتلة حركة "حماس".

المصدر: معا + الأناضول