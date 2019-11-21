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علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

أخبار العالم العربي

علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة
@AlaaMubarak_
سوزان، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
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نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ما تردد عن وفاة والدته السيدة سوزان مبارك، عقب تعرضها لوعكة صحية ترقد على إثرها في العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وقال ردا على استفسار أحد متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن أخبار متداولة عن وفاة والدته: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة
RT
علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة
RT

ونشر العديد من المغردين أنباء عن وفاه سوزان مبارك.

علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة
RT

وفي وقت سابق اليوم، نشر علاء مبارك، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفاؤها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

المصدر: RT

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