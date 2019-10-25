مراسلنا: 21 قتيلا و1779 مصابا جراء الاحتجاجات في العراق اليوم

أفاد مراسلنا في العراق نقلا عن مفوضية حقوق الانسان بارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات لـ21، موزعين على العاصمة بغداد والمثنى وذي قار ومدن أخرى، إضافة إلى إصابة 1779 آخرين.

وحسب المصدر نفسه فقد سقط 8 قتلى في بغداد و6 قتلى في ميسان و6 في ذي قار، ومقتل شخص واحد في المثنى. وحول الإصابات أكد المصدر أنها وصلت إلى 1779 من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأن عدد الإصابات الأكبر كان في بغداد بمعدل 1493 مصابا.

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وأكد مراسلنا أن الأضرار المادية شملت حتى الآن حرق 27 مبنىا حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وذي قار والبصرة وبابل.

المصدر: RT