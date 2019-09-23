الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية
Reuters
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد.
وقال غوتيرش أن "الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف"، مضيفا أنها ستعقد أولى جلساتها خلال أسابيع.
جاء إعلان غوتيرش بعد مباحثات اجراها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تناولت تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.
كما أجرى بيدرسون محادثات هاتفية مع رئيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري تناولت تشكيل اللجنة.
يتبع..
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