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بيدرسون بعد لقائه المعلم: سأحيط الأمين العام للأمم المتحدة بفحوى محادثاتي في دمشق

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بيدرسون بعد لقائه المعلم: سأحيط الأمين العام للأمم المتحدة بفحوى محادثاتي في دمشق
Reuters Evgenia Novozhenina
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
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قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بعد لقائه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

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وأضاف بيدرسون في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، ناصر الحريري، مشيرا إلى أن النقاش كان إيجابيا جدا معه.

وأوضح المبعوث الأممي أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، أين تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.

بدوره صرح المعلم، أنه أكد للمبعوث الأممي التزام دمشق بالعملية السياسية واستعدادها مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته.

كما شدد المعلم على "ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله".

المصدر: RT

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