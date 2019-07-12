"العسكري" و"التغيير" يتفقان على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية

أعلن الوسيط الإفريقي في السودان أنه تم الاتفاق بشكل كامل خلال الاجتماع بين "قوى الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري" على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.

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وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لباد، للصحفيين: "تم الاتفاق في جو أخوي وبناء ومسؤول جدا واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض من جديد يوم السبت المقبل للدراسة والمصادقة على وثيقة الإعلان الدستوري"​​​.

وكان "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الإفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد "المجلس العسكري" الذي تسلم السلطة بعد عزل البشير، للمطالبة بنقلها للمدنيين.

المصدر: RT