بريطانيا تجري مناقشات عاجلة إثر "خرق إيران الاتفاق النووي" وتحثها على الالتزام به

أعربت بريطانيا عن قلقها العميق من تجاوز إيران الحد المسموح لمخزون اليورانيوم المخصب، داعية إياها للالتزام بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تبحث إجراءات لاحقة ردا على انتهاك الصفقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في تغريدة نشرها، اليوم الاثنين، على حسابه في موقع "تويتر": "أشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها انتهكت التزاماتها الحالية في إطار الاتفاق النووي".

وأضاف هانت: "بريطانيا تبقى متمسكة بتطبيق الاتفاق واستخدام كل الآليات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. أحث إيران على تجنب اتخاذ أي خطوات إضافية بعيدة عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى الالتزام بها".

من جانبه، قال مسؤول في مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، في حديث لوكالة "رويترز": "أكدنا بصورة متكررة أن تمسكنا بخطة العمل الشاملة المشتركة يتوقف على مدى التزام إيران بمبادئ الاتفاق، وندعو سلطات البلاد إلى التراجع عن خطوتها الأخيرة".

وأضاف المسؤول: "نجري مناقشات عاجلة مع شركائنا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول خطواتنا اللاحقة بالتوافق مع بنود الصفقة".

المصدر: RT + رويترز + وكالات