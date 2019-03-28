 
مباشر

جزر القمر.. مقتل 4 مسلحين بعد تحركات لعزل الرئيس

أخبار العالم العربي

جزر القمر.. مقتل 4 مسلحين بعد تحركات لعزل الرئيس
Reuters
الرئيس غزالي عثماني (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnan

أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش قرب قاعدة عسكرية في عاصمة جزر القمر موروني، وذلك بعد اعتقال معارض مرشح للرئاسة.

وسمعت في وقت سابق أصوات إطلاق نار قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في العاصمة، وذلك بعد ساعات من إعلان مرشحي المعارضة عن خطط لخلع الرئيس الذي وصفوا فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع بأنه مزور.

إقرأ المزيد
إعادة انتخاب غزالي عثماني رئيسا لجزر القمر
إعادة انتخاب غزالي رئيسا لجزر القمر.. والمجتمع المدني يتحدث عن "تزوير"

وأُعلن عن فوز الرئيس غزالي عثماني بالانتخابات التي جرت يوم الأحد بأكثر من 60% من الأصوات وهي نسبة كافية لتجنب جولة إعادة.

وقال مرشحو المعارضة الاثنا عشر إنهم أسسوا هيئة تحمل اسم المجلس الوطني الانتقالي برئاسة محمد صويليحي بهدف إزاحة عثماني عن السلطة.

إقرأ المزيد
خاشقجي
رئيس جزر القمر: ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة بلاده؟

وذكر صويليحي في بيان نشرته محطات إذاعية خاصة ومنصات للتواصل الاجتماعي أن "مهمة المجلس الوطني الانتقالي هي حل أزمة ما بعد الانتخابات لضمان انتقال سلمي والحفاظ على السلم والاستقرار والتماسك الوطني في البلاد".

وقال مصدر دبلوماسي إن السلطات ألقت القبض على صويليحي عقب صدور البيان، ووقع هجوم على القاعدة العسكرية بعد ذلك بقليل، وسمع خلاله إطلاق النار عند المعسكر لكنه توقف بعد نحو ساعة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد شيرين.. واكد وأبو النجا في أزمة بسبب "زيارة الكونغرس"