Lenovo تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية

بدأت Lenovo بالترويج لحاسب Legion المحمول الجديد الذي سيقدم أداء مميزا للمصميمن ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

ويأتي حاسب Legion R7000 بتصميمه شبيه بعض الشيء بتصاميم حواسب Legion التي ظهرت العام الماضي، لكنه سيتميز بأداء أفضل بفضل حصوله على معالج AMD Ryzen 8845H ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 4060.

ويضم المعالج في الحاسب الجديد 8 أنوية، بعضها يعمل بتردد يصل إلى 5.1 غيغاهيرتز، كما حصل على برمجيات تسمح له بالعمل بشكل ممتاز مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 16 بوصة بدقة عرض (2560/1600) بيكسل، ترددها يصل إلى 156 هيرتز، ومعدل سطوعها 350 شمعة/م تقريبا.

ودعمته Lenovo بذواكر وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، ونظام تبريد خاص للمعالج واللوحة الأم يضم مروحتين و5 أنابيب تبريد، كما جهّزته بتقنيات للاتصال مع شبكات WiFi 6E وشبكات "بلوتوث"، ومكبرات صوت من نوع Nahimic عالية الأداء.

المصدر: 3dnews