موتورولا تطلق ساعتها الذكية الجديدة بسعر منافس

أعلنت موتورولا عن ساعة Moto Watch 40 الذكية الجديدة، التي حصلت على مواصفات جيدة وستطرح بسعر منافس.

وتأتي الساعة بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (45.9/30.8/10.2) ملم، وزنه 26غ، وجهّزت بشاشة LCD مستطيلة الشكل بمقاس 1.57 بوصة، دقة عرضها (240/280) بيكسل، ومعدل سطوعها 235 شمعة/م تقريبا.

وحصلت هذه الساعة على العديد من الأساور المطاطية بألوان مختلفة لتثبيتها على المعصم، وزوّدت بنظام تشغيل Moto Watch OS، ومستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزوّدت بعدة تطبيقات وبرامج لمراقبة الحالة البدنية للمستخدم ومراقبة معدلات نومه اليومية، كما يمكنها العمل مع برمجيات Google Fit.

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وجهّزتها موتورولا بتقنيات "بلوتوث 5.0" للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية، وبطارية بسعة 240 ميلي أمبير يمكن شحنها في غضون 25 دقيقة، أما سعر هذه الساعة في الأسواق العالمية فسيكون نحو 60 يورو.

المصدر: gsmarena