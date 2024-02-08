أبرز مواصفات الهاتف القادم من Xiaomi

نشرت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات الهاتف الجديد الذي ستعلن عنه Xiaomi قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن Xiaomi ستعلن الشهر الجاري عن هاتف Redmi A3 بنسخته الجديدة، وسيحصل الهاتف على هيكل إطاراته مصنوعة من البلاستيك، وواجهته الأمامية محمية بزجاج Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 263 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل بنظام (Go edition) Android 13 مع واجهات MIUI، ومعالج Mediatek Helio G36، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 2 و3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستأتي بعدسة واحدة بدقة 13 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل.

وسيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط.

المصدر: gsmarena