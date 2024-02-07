ASUS تعلن عن شاشة بمواصفات خاصة

أعلنت ASUS عن شاشتها الجديدة التي طورتها لتقدم أداء عاليا للمصممين، وعشاق ألعاب الفيديو الحديثة.

وتأتي شاشة ROG Strix XG27ACS بلوحة Fast IPS بمقاس 27 بوصة، أبعادها "19:9"، دقة عرضها (2560/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 180 هيرتز.

وتتميز الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، ومعدل استجابة 1 ميلي ثانية، ونسبة تباين تصل إلى 1000:1، مع مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 97%، فضلا عن حصولها على تقنيات Extreme Low Motion Blur Sync الخاصة، والتي تقلل من ضبابية الصورة أثناء المشاهد السريعة، وتقنية Shadow Boost التي تحسن الرؤية أثناء استعمال الشاشة في الأماكن المظلمة.

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حصلت الشاشة على حامل خاص يمكن من التحكم بارتفاعها واستعمالها بشكل مائل بزاوية تتراوح ما بين (-5 إلى 20 درجة)، وجهّزت بمنفذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: upweek.ru