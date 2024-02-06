هواوي تعلن عن سماعات لاسلكية متطورة

أعلنت هواوي عن سماعاتها اللاسلكية الصغيرة الجديدة التي حصلت على مواصفات تجعلها منافسا قويا لأحدث السماعات المطروحة حاليا.

وتبعا لهواوي فإن السماعات الجديدة تعتبر نسخة مطورة عن سماعات FreeBuds 4E التي ظهرت منذ عامين، وتأتي بتصميم مشابه، لكنها حصلت على العديد من التحسينات لتعمل بشكل أفضل.

وتتميز هذه السماعات بحماية من الماء والغبار وفق معيار IP64، كما حصلت على ميزات إلغاء الضجيج النشط Active Noise Cancellation 2.0، والتي توفر للمستخدم تجربة استماع مميزة للموسيقى، وأصواتا أكثر صفاء أثناء المكالمات.

وجهّزت هذه السماعات بمايكروفونات متطورة يمكنها التقاط الأصوات الخارجية بدقة، وعرض الأصوات اللازمة أثناء تفعيل وضعية "عزل الضوضاء الخارجية"، كما جهّزت بتقنيات Bluetooth 5.2 للاقتران السريع بالهواتف والأجهزة الذكية.

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وزوّدت كل سماعة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل أكثر من 4 ساعات بالشحنة الواحدة، ويمكن استعمالها لمدة ساعتين ونصف بعد شحنها لـ 15 دقيقة فقط، كما حصلت السماعات على علبة خارجية صغيرة تؤمن شحنا إضافيا لمدة 17 ساعة، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 97 دولارا.

المصدر: 4pda