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هاتف منافس يظهر من الهند قريبا

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هاتف منافس يظهر من الهند قريبا
youtube/Lava Mobiles
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطرحه شركة Lava الهندية بسعر منافس.

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وتبعا للتسريبات فإن هاتف Lava Yuva 3 سيأتي بشاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Unisoc T606 المطور بتقنية 12 نامومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شراح microSDXC.

وسيحصل على كاميرا أساسية فيها عدسة للتصوير العريض بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وجهّز الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

ومن المتوقع أن يظهر هذا الهاتف في الأسواق قريبا بسعر 80 يورو تقريبا، وستطلق منه نسخ بألوان أساسية هي الأسود والبنفسجي والأبيض.

المصدر: gsmarena

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