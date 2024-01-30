هواتف ذكية قلبت الموازين وحققت شهرة واسعة

ظهرت مؤخرا العديد من الهواتف الذكية التي لفتت أنظار عشاق التقنية، لكن بعض الأجهزة حققت شعبية كبيرة نظرا للتقنيات المميزة التي لم تحصل عليها الهواتف الأخرى.

ونشر موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالهواتف التي حصلت على شعبية كبيرة مؤخرا، والتي اهتم بأخبارها قراء الموقع بشكل خاص.

وتبعا للموقع فإن هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الجديد تصدّر قائمة الهواتف التي يتابع أخبارها القراء بكثرة خلال الأسابيع الماضية، ويرى بعض المحللين أن الناس اهتموا بهذا الجهاز بشكل خاص نظرا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي حصل عليها، والتي توفر له قدرات تميزه عن جميع الهواتف المطروحة حاليا.

وفي المرتبة الثانية تبعا لتقييمات الموقع يأتي هاتف Redmi Note 13 Pro الذي حصل على قدرات تصوير ممتازة، وجهّز بمعالج وذواكر وصول عشوائي، توفر له قدرات ممتازة وسرعة كبيرة في التعامل مع البيانات.

وحلّ هاتف vanilla Galaxy S24 في المرتبة الثالثة، وتلاه OnePlus 12، فيماء جاء +Redmi Note 13 Pro في المركز الخامس.

إقرأ المزيد

وضمّت القائمة التي نشرها الموقع أيضا هاتف Poco X6 Pro، الذي حلّ في المركز السادس، وبعده جاء Redmi Note 13، فيما احتل المركز الثامن Samsung Galaxy A54، وبعده +Realme 12 Pro وiPhone 15 Pro Max في المركزين التاسع والعاشر.

المصدر: gsmarena