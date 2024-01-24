Motorola تعلن عن هاتفها المنافس الجديد

بدأت Motorola بالترويج لهاتف جديد، يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس.

ويأتي هاتف Moto G04 الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (163.5/74.5/8) ملم، وزنه 180 غ.

وشاشته من نوع IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 266 شمعة/م تقريبا.

سيعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له حصلت على عدسة للتصور العريض بدقة 16 ميغابيكسل، ويمكنها تصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microSDXC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 120 يورو.

المصدر: gsmarena