آبل تستعد لإطلاق جيل جديد من حواسب iPad

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالجيل الجديد من حواسب iPad التي ستطرحها آبل العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل ستطرح ربيع العام الجاري جيلا جديدا من حواسب iPad Air، وستكون هذه الأجهزة أكبر حجما من حواسب الفئة نفسها الموجودة حاليا، أي أنها ستصبح أقرب لحواسب iPad Pro.

وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن آبل تطور نموذجين من حواسب iPad Air، أحدهما سيحصل على شاشة بمقاس 12.9 بوصة، والآخر قد يأتي بشاشة 11 بوصة، والنموذج الأكبر ستكون شاشاته من نوع LED على الأغلب.

ونشر موقع 91mobiles بعض الصور التي تظهر التصميم التقريبي للأجهزة الجديدة، وبينت هذ الصور أن حواسب iPad Air القادمة ستحصل على كاميرا رئيسية تشبه من حيث الشكل الكاميرات الموجودة في هواتف "آيفون" من الفئة "X" و"XS"، وستجهز هذه الكاميرا بمصباح LED.

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ومن المفترض أن تحصل حواسب iPad اللوحية الجديدة أيضا على لوحات مفاتيح خارجية وبعض الملحقات التي تمكن من استعمالها كحواسب شخصية محمولة.

ولم تذكر آبل بعد الموعد الدقيق الذي ستعلن فيه عن أجهزتها الجديدة، كما لم تنشر معلومات رسمية عن مواصفات هذه الأجهزة.

المصدر: gsmarena