غرامة ثالثة بحق "غوغل" لعدم التزامها بالقوانين الروسية

فرضت محكمة "تاغانسكي" في موسكو غرامة قدرها 4.6 مليار روبل على شركة "غوغل" لعدم التزامها بحذف معلومات كاذبة حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكذلك المعلومات المحظورة في روسيا. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.

وجاء في قرار لقاضي المحكمة:" تعد شركة Google مدانة بارتكاب جريمة إدارية بموجب البند الـ5 من المادة الـ13.41 من قانون الجنح الإدارية للاتحاد الروسي (عدم الالتزام في حذف المعلومات إذا كان الالتزام بحذفها منصوصا عليه في تشريعات الاتحاد الروسي). وأعلن القاضي القرار، وفرض عقوبة على شكل غرامة إدارية بمبلغ 4 مليارات 611 مليون 738 ألف روبل.

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كما هو مذكور في حيثيات القضية، فإن سبب إصدار الحكم بحق شركة "غوغل" هو مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، وعلى وجه الخصوص نشر معلومات كاذبة حول خسائر الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وعدد الضحايا بين المدنيين وخطط لاستخدام الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت مقاطع الفيديو محتوى يتعلق بترويج علاقات جنسية غير تقليدية وغيرها.

وأرسلت هيئة "روس كوم نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) إلى الشركة إشعارا ثانيا بضرورة حذف مواد الفيديو هذه، لكن لم يتم ذلك.

وهذه هي الغرامة الثالثة التي تفرض على الشركة في روسيا لعدم قيامها بإزالة المحتوى المحظور وغير الموثوق به. وأصبحت "غوغل" أول شركة في روسيا تخضع لهذه العقوبة بسبب عدم حذف البيانات المحظورة. ويتم تحديد مبلغ الغرامة في هذه الحالة من قبل المحكمة، ويمكن أن يتراوح من 1/20 إلى 1/10 من الإيرادات السنوية للشركة. وفي ديسمبر 2021 تم تغريم "غوغل" بمبلغ 7.2 مليار روبل، وفي يوليو 2022 بمبلغ 21.07 مليار روبل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا