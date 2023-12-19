"غوغل" تدفع 700 مليون دولار لولايات أمريكية ومستهلكين لتسوية قضية "تقييد المنافسة"

وافقت شركة "غوغل" الأمريكية على دفع 700 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من الولايات الأمريكية بشأن مخاوف المنافسة المتعلقة بمتجر تطبيقات أندرويد.

ووافقت شركة "غوغل" على دفع 700 مليون دولار، وتقديم العديد من التنازلات لتسوية قضية تقييد المنافسة أمام تطبيقها على نظام أندرويد، وهي نفس القضية التي نظرت في محاكمة ضمن قضية أخرى قد تسفر عن تغييرات أكبر.

وبالرغم من اتفاق شركة "غوغل" مع المدعي العام للولاية في سبتمبر، لم يكشف عن شروط الاتفاق حتى مساء الاثنين، في وثائق قدمت في المحكمة الفيدرالية لسان فرانسيسكو، وجاء ذلك بعد أسبوع من توبيخ المحكمة الفيدرالية لغوغل لنشرها أساليب معادية للمنافسة في متجر ألعابها لتطبيقات أندرويد.

وتتضمن التسوية 630 مليون دولار لتعويض مستهلكين أمريكيين أجبروا على نظام دفع وصفه المدعي العام بأنه رفع أسعار التعاملات الرقمية داخل التطبيقات التي تم تنزيلها.

ومثلما تفعل آبل في تطبيقها متجر تطبيقات آيفون، تجمع غوغل عمولات تتراوح من 15 إلى 30%‎ في عمليات الشراء داخل التطبيقات، وهي رسوم يقول الادعاء العام إنها رفعت الأسعار أعلى مما كانت عليه لو كانت في سوق مفتوحة لتنفيذ عمليات الدفع.

وخلقت تلك العمولات مليارات الدولارات من الأرباح سنويا لغوغل، فيما سيبلغ المستهلكون المؤهلون للحصول على جزء من التعويضات تلقائيا بشأن عدة خيارات عن كيفية تلقيهم أموالهم.

وستغطي 70 مليون دولار أخرى من تسوية ما قبل المحاكمة العقوبات والتكاليف الأخرى التي ستجبر شركة "غوغل" على دفعها للولايات.

كما وافقت الشركة أيضا على القيام بتعديلات أخرى هدفها تسهيل تنزيل وتشغيل تطبيقات أندرويد من منصات أخرى على مدار الخمس سنوات المقبلة.

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المصدر: RT + "أ ب"