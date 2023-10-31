غوغل تدفع مبلغا ضخما لضمان بقاء "كروم" كمحرك البحث الأول

كشفت وثيقة محاكمة "غوغل" لمنع الاحتكار أن الشركة دفعت مبلغا ضخما قدره 26.3 مليار دولار، في عام 2021، لضمان مكانة محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي على الهواتف ومتصفحات الويب.

وحسب ما أفاد موقع Bloomberg Law، فإن وزارة العدل قالت إنه من خلال إنفاق مبلغ باهظ من المال للاحتفاظ بوضعها الافتراضي، تضمن "غوغل" أن السوق "غير تنافسي" مع محركات البحث الأخرى.

Google Paid How Much to Be the Default Search Engine? https://t.co/ywMnNnuKm0pic.twitter.com/SYfT4NvmEN — Gizmodo (@Gizmodo) October 27, 2023

وكشف برابهاكار راغافان، نائب الرئيس الأول ورئيس البحث في "غوغل"، عن الأرقام الضخمة خلال شهادته، وفقا لموقع Bloomberg Law.

وكشفت وثيقة قضائية نُشرت الجمعة، أن شركة التكنولوجيا العملاقة، دفعت لشركائها، مثل "آبل"، للحفاظ على محرك البحث الخاص بها كخيار مفضل على أجهزتهم.

وقال راغافان لصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس: "أشعر بإحساس قوي بأن لا أصبح القاتل التالي". "إذا أصبحنا من الدرجة الثانية، فإننا نصبح بلا أهمية مع مرور الوقت".

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وادعى أن "أمازون" هي واحدة من اثنين من أقوى منافسي "غوغل"، وقال إن الشركة ظلت متقدمة عليها وعلى محركات البحث الأخرى من خلال زيادة أبحاثها وتطويرها بلا هوادة. كما أكد راغافان أن محرك "غوغل" ما يزال محرك البحث الأول، بسبب جودته وسهولة استخدامه، مضيفا أن المستخدمين يمكنهم استبداله بمحركات أخرى مثل Bing أو DuckDuckGo من "مايكروسوفت" إذا اختاروا ذلك.

وصرح راغافان في حديث لصحيفة "التايمز": "كما أذكّر فريقي باستمرار، لا أحد يستيقظ كل صباح ويقول إن عليّ إجراء بحث على غوغل، إنهم ببساطة يذهبون إلى الخدمة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه".

واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومجموعة من المدعين العامين، شركة غوغل بإساءة استخدام قوتها السوقية في البحث العام من خلال استخدام نفوذها لمنع منافسيها من الوصول إلى قنوات التوزيع الرئيسية، مثل متصفح الويب "سافاري" من شركة "آبل".

ولم يحدد مبلغ 26.3 مليار دولار المدفوعات لأي شريك، ولكن من المرجح أن تكون شركة "آبل" هي المستفيد الأكبر.

وقدرت شركة "بيرنشتاين" للأبحاث أن "غوغل" قد تدفع لشركة "آبل" ما يصل إلى 19 مليار دولار هذا العام مقابل الوضع الافتراضي على أجهزة "آبل".

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وأظهرت وثيقة المحكمة أيضا إيرادات وتكاليف أعمال بحث "غوغل"، والتي تحمل اسم "Google Search+ Margins". وتوضح الوثيقة أن قسم البحث كسب أكثر من 146 مليار دولار في عام 2021، في حين بلغت تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC) أكثر من 26 مليار دولار.

كما قدمت الوثيقة أيضا بيانات قديمة تعود لعام 2014، عندما حقق قسم البحث في "غوغل" نحو 47 مليار دولار من الإيرادات ودفع نحو 7.1 مليار دولار في تكلفة اكتساب حركة المرور. وهذا يعني أن إيرادات Search+ زادت بمقدار ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2014 و2021، في حين زاد المبلغ الإجمالي بنحو أربعة أضعاف.

وتأتي دفعات "غوغل" لجعله محرك البحث الافتراضي، بعد أسابيع من تقرير محللي "برنشتاين" أن الشركة دفعت لشركة "آبل" ما يقارب 18 مليار دولار في عام 2021 لإبقاء "كروم" هو المحرك الافتراضي على أجهزة "ماك" و"آيباد" و"آيفون". ويقدر التقرير، الذي تمت مشاركته مع The Register، أن عوائد "غوغل" تمثل ما بين 14% إلى 16% من أرباح التشغيل السنوية لشركة "آبل".

المصدر: gizmodo