غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من خلال 5 رسائل تعني أنهم على وشك أن يصبحوا ضحية للاحتيال

كشفت "غوغل" عن خمس رسائل يجب ألا تتجاهلها أبدا. وإذا وصلك أي منها في نافذة منبثقة، فقد تكون على بعد ثوان من الوقوع ضحية لجريمة إلكترونية.

وتحذر مذكرة أمنية رسمية من "غوغل" بشأن المواقع "غير الآمنة". وكشفت عن خمسة تحذيرات قد تظهر على "غوغل كروم" لهاتفك الذي يعمل بنظام "أندرويد"، على الرغم من أن القاعدة نفسها تنطبق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضا.

وأوضحت غوغل: "سترى تحذيرا إذا كان المحتوى الذي تحاول رؤيته خطيرا أو خادعا. ويُطلق على هذه المواقع غالبا اسم مواقع التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة".

ويتم إنشاء مثل هذه المواقع من قبل مجرمي الإنترنت لشن هجمات إلكترونية. وغالبا ما تظهر هذه المواقع مثل مواقع الويب العادية التي تقدم بعض الخدمات المفيدة. ولكن يتم إعدادها من قبل مجرمين لشن هجمات إلكترونية.

وسيحاول أولئك المحتالين عادة الحصول على معلومات كافية من المستخدم للاحتيال عليه أو بيعها لشخص آخر. وقد يحاولون أيضا خداع المستخدم لسرقة الأموال. أو قد تجد أن موقع الويب يقوم بتثبيت برامج ضارة خطيرة على جهازك تتيح للمجرمين السيطرة عليك أو التجسس عليك.

وحثت غوغل على "التنزيل بحذر". وقالت: "تحاول بعض المواقع خداعك لتنزيل برامج ضارة من خلال إخبارك بأن لديك فيروسا. احذر من تنزيل أي برامج ضارة".

النوافذ المنبثقة المحذرة التي يجب الانتباه إليها:

تحذر غوغل مستخدميها تلقائيا من المواقع الخطيرة، لذا انتبه إلى التنبيهات.

وقالت شركة التكنولوجيا الرائدة: "يتم تشغيل اكتشاف التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة افتراضيا. وعند تشغيلها، قد تظهر لك الرسائل التالية. وإذا رأيت إحدى هذه الرسائل، فنوصيك بعدم زيارة الموقع".

وتشمل التحذيرات الخمسة ما يلي:

- يحتوي الموقع التالي على برامج ضارة (The site ahead contains malware): قد يحاول الموقع الذي تبدأ زيارته تثبيت برامج سيئة، تسمى برامج ضارة، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- موقع مخادع مستقبلا (Deceptive site ahead): قد يكون الموقع الذي تحاول زيارته موقعا للتصيد الاحتيالي.

- موقع مشبوه (Suspicious site): الموقع الذي تريد زيارته يبدو مشبوها وقد لا يكون آمنا.

- يحتوي الموقع التالي على برامج ضارة (The site ahead contains harmful programs): قد يحاول الموقع الذي تبدأ زيارته خداعك لتثبيت برامج تسبب مشكلات عند التصفح عبر الإنترنت.

-تحاول هذه الصفحة تحميل البرامج النصية من مصادر لم تتم مصادقتها (This page is trying to load scripts from unauthenticated sources): الموقع الذي تحاول زيارته غير آمن.

وإذا رأيت أيا من هذه التحذيرات، ففكر في ما إذا كنت تريد حقا المتابعة إلى موقع الويب. واسأل نفسك ما إذا كان هناك موقع ويب آخر أكثر أمانا قد يكون قادرا على تلبية احتياجاتك.

وإذا تجاهلت التحذيرات، فقد تجد نفسك في موقع يقع مباشرة في أيدي مجرمي الإنترنت.

المصدر: ذي صن