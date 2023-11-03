خبير يكشف عن خدعة غير معروفة في كلمات المرور قد تمثل "كابوسا" للمتسللين

نستخدم الرموز التعبيرية عادة للتفاعل مع المنشورات أو للرد على رسالة عبر الشبكات الاجتماعية، لكن هذه الرموز قد تكون، في الواقع، مفتاح حمايتنا من الاختراق.

ووفقا للخبراء، فإن الرموز التعبيرية المتواضعة يمكن أن تلعب أيضا دورا مهما في الحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك.

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واتضح أنه يمكن استخدام الرموز التعبيرية عند إنشاء كلمة مرور قوية للتطبيقات والحسابات عبر الإنترنت. وإذا كنت تبحث عن شيء سيكون من المستحيل تخمينه، فإن إضافة الرموز التعبيرية يمكن أن يمنحك طبقة إضافية من الأمان.

وأشار الخبراء إلى أن أجهزة الكمبيوتر تتعامل مع الرموز التعبيرية كما تتعامل مع الأرقام والأحرف الخاصة مثل علامات الترقيم في كلمة المرور.

كما أنها أسهل في التذكر من مجموعة عشوائية من الأحرف والأرقام، ومن غير المرجح أن يستخدمها المتسللون الذين يحاولون تخمين كلمة المرور الخاصة بك.

وقال ستان كامينسكي، الخبير في شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي" (Kapersky)، لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "عندما يحاول المتسللون استخدام كلمة مرور تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، هناك أقل من مائة اختلاف لكل رمز يحتاجون إلى اختياره. وهناك أكثر من 3600 رمز تعبيري موحد في الترميز الموحد (Unicode)، لذا فإن إضافة واحد إلى كلمة المرور الخاصة بك يجبر المتسللين على المرور عبر نحو 3700 متغير لكل رمز".

وتابع: "من حيث التعقيد، فإن كلمة المرور المكونة من خمسة رموز مختلفة تعادل كلمة مرور عادية مكونة من تسعة أحرف، في حين أن سبعة رموز تعبيرية تعادل كلمة مرور قوية مكونة من 13 حرفا عاديا".

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل تطبيق يسمح لك باستخدام الرموز التعبيرية. لذا، تحقق مما إذا كان التطبيق أو موقع الويب الذي تنشئ كلمة مرور له سيسمح لك بذلك.

ويجب عليك أيضا أن تدرك أن استخدام عدد كبير جدا من الرموز التعبيرية في كلمة المرور الخاصة بك قد يؤدي إلى إبطائك إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى حساب ما بسرعة، كما أن استخدام نفس الرموز بشكل متكرر يمكن أن يكون أيضا بمثابة هبة لتفاصيل كلمة المرور الخاصة بك لتطبيق أو موقع ويب معين.

وأوضح كامينسكي: "الحل الوسط المعقول هو إضافة رمز تعبيري أو اثنين إلى كلمة المرور الخاصة بك لزيادة تعقيدها".

وبالطبع إذا كنت ترغب في جعل أي حساب أكثر أمانا، ففكر في اتخاذ تدابير أخرى لتعزيز سلامتك، مثل المصادقة الثنائية، أو جعل كلمة المرور الخاصة بك أطول لجعل تخمينها أكثر صعوبة.

المصدر: مترو