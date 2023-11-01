روسيا تعتمد منظومة جديدة للحماية من الهجمات السيبرانية

أعلن رئيس مركز مراقبة شبكات الاتصالات العامة في روسيا، سيرغي خوتورتسيف، أن روسيا ستعتمد منظومة إلكترونية جديدة للحماية من هجمات DDoS السيبرانية.

وقال خوتورتسيف:"ستبدأ المنظومة الروسية المخصصة للحماية من هجمات DDoS السيبرانية عملها بشكل تجريبي في نوفمبر العام الجاري، وسيتم إطلاقها بطاقتها الكاملة أوائل عام 2024".

وأضاف: "نقوم ببناء مركزين جديدين لتنظيف بيانات الإنترنت من الملفات والروابط الضارة التي تستخدم في الهجمات السيبرانية، ويجري تجهيز المركزين بمعدات حماية متطورة قادرة على فلترة البيانات والتعامل مع الهجمات الإلكترونية المعقدة.. عام 2023 تمكنا من رصد أكثر من 9 آلاف هجوم DDoS، أي أكثر بنسبة 300 % مقارنة بعدد الهجمات الإلكترونية التي رصدناها عام 2022.

وكان رئيس هيئة Roskomnadzor الروسية، أندريه ليبوف قد أشار في وقت سابق، إلى ضرورة استحداث منظومة إلكترونية روسية لحماية شبكات الإنترنت في البلاد من الهجمات السيبرانية، وخصوصا هجمات DDoS الإلكترونية، وضرورة تطوير "فلاتر" إلكترونية قادرة على تحديد نقاط الضعف في الشبكات ومخدمات الإنترنت.

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وغالبا ما يشار إلى الهجمات الموزعة على الشبكات الإلكترونية باسم هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وتعتمد هذه الهجمات على إرسال طلبات متعددة إلى مورد الويب الذي تمت مهاجمته، بهدف تجاوز قدرة موقع الويب على معالجة الطلبات المتعددة، وبالتالي منعه من العمل بشكل صحيح.

المصدر: فيستي