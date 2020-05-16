جهاز جديد يدخل سامسونغ عالم الهواتف المشفرة

أزاحت شركة سامسونغ الستار عن هاتف جديد زودته بتقنيات خاصة ليتمتع بميزات تشفير وأمان عالية تحمي بيانات المستخدمين.

وأشارت سامسونغ إلى أن هاتف Galaxy A Quantum سيوفر حماية خاصة للبيانات كونه مزودا بشريحة كمومية خاصة من تطوير شركة ID Quantique السويسرية، والتي من شأنها توليد أرقام عشوائية يصعب التنبؤ بها، تستخدم في مفاتيح تشفير البيانات.

ويأتي هذا الهاتف الذي طرحته سامسونغ بالتعاون مع شركة SK Telecom كنسخة مطورة عن هواتف Galaxy A71، وزود بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض +FHD.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Exynos 980 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه، ومن المفترض أن يبدأ بيعه في 22 مايو الجاري بسعر 530 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbt