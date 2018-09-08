نظام غذائي يساعدك على النوم مدة أطول!

اكتشف علماء يونانيون أن التحول إلى نظام غذائي قائم على حمية البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن يساعدك على النوم لمدة أطول كل ليلة.

ووجدت الدراسة الحديثة أن الأشخاص فوق سن 65 عاما، الذين تناولوا الزيتون والسمك والفواكه الموسمية (الأجزاء الرئيسية من النظام الغذائي)، ناموا بشكل أفضل.

ويشعر العلماء بالحيرة تجاه أثر النظام الغذائي، المعروف بأهميته فيما يتعلق بصحة القلب، على نوم الناس لفترة أطول. ومع ذلك، فإنهم يقولون إن ذلك يتعلق بكون بعض الأطعمة تعد "مصدرا جيدا" للميلاتونين، وهو هرمون "يخبر" الدماغ بأن الوقت قد حان للنوم.

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وفي الدراسة، تم استجواب حوالي 1650 شخصا من البالغين فوق سن 65 عاما، لتحديد مدى التزامهم بحمية البحر الأبيض المتوسط.

وقام علماء جامعة Harokopio في أثينا، بتقييم جودة نوم المشاركين، على مدار الشهر التالي للاستجواب. ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الالتزام بالنظام الغذائي، عانوا من مشاكل النوم مقارنة بمن لديهم التزام متوسط أو مرتفع.

ومع ذلك، فإن تأثير تعزيز النوم يعمل فقط لدى المشاركين حتى سن 75 عاما، وفقا للدكتورة ماري يانوكوليا، التي دعت إلى إجراء المزيد من التجارب لتحديد السبب الذي يجعل حمية البحر المتوسط تشجع على النوم بشكل أفضل.

وأوضح العلماء الذين نشروا نتائجهم في مجلة Geriatrics and Gerontology International، أن مشاكل النوم ترتبط بمستويات عالية من الالتهاب والأكسدة التي تضر بالخلايا.

يذكر أن النوم يسمح للجسم بإصلاح أي تلف في الخلايا حدث خلال النهار، ويعيد تنشيط جهاز المناعة الذي يساعد بدوره في الوقاية من الأمراض.

المصدر: ديلي ميل