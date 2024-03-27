دراسة: نظام غذائي شائع يبطئ المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر

وجد باحثو جامعة كاليفورنيا، ديفيس، أن نظام "كيتو" الغذائي يؤخر فقدان الذاكرة المبكر المرتبط بمرض ألزهايمر لدى الفئران.

ويحاكي فقدان الذاكرة المبكر حالة الضعف الإدراكي المعتدل لدى البشر، الذي يسبق مرض ألزهايمر الكامل.

ويحوّل نظام "كيتو" الغذائي، الذي يشمل أطعمة منخفضة كربوهيدرات وعالية الدهون ومعتدلة البروتين، عملية التمثيل الغذائي في الجسم من استخدام الغلوكوز كمصدر رئيسي للوقود إلى حرق الدهون وإنتاج الكيتونات للطاقة.

وسابقا، وجد الباحثون أن الفئران عاشت لفترة أطول بنسبة 13% عند اتباع نظام "كيتو" الغذائي.

ووجدت الدراسة الجديدة أن جزيء بيتا هيدروكسي بوتيرات، أو BHB، يلعب دورا محوريا في منع تراجع الذاكرة المبكر. ويزداد نحو 7 سبعة أضعاف في الجسم مع اتباع نظام "كيتو" الغذائي.

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وأعطى فريق البحث الفئران ما يكفي من BHB لمحاكاة فوائد اتباع نظام "كيتو" الغذائي لمدة 7 أشهر.

وقال المعد المشارك إيزومي مايزاوا، أستاذ علم الأمراض في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: "لاحظنا قدرات مذهلة لـ BHB على تحسين وظيفة المشابك العصبية، وهي الهياكل الصغيرة التي تربط جميع الخلايا العصبية في الدماغ. وعندما تكون الخلايا العصبية متصلة بشكل أفضل، تتحسن مشاكل الذاكرة في الضعف الإدراكي المعتدل".

وأوضح المعد جينو كورتوباسي، عالم الكيمياء الحيوية والصيدلة في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا: "تدعم البيانات فكرة أن نظام "كيتو" الغذائي بشكل عام، وBHB على وجه التحديد، يؤخر الضعف الإدراكي المعتدل وقد يؤخر مرض ألزهايمر الكامل".

وأضاف أن BHB متاح أيضا كمكمل غذائي للبشر، وقد يدعم الذاكرة لدى الفئران، لكن لم يتم إثبات ذلك بعد.

ويخطط فريق البحث للتعمق أكثر في هذه النتائج من خلال الدراسات المستقبلية.

نشرت الدراسة في مجلة بيولوجيا الاتصالات.

المصدر: ميدكال إكسبريس