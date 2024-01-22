أول حملة تطعيم جماعية ضد الملاريا في إفريقيا

بدأت اليوم أول حملة تطعيم ضد الملاريا في العالم، ما أثار الآمال في القضاء على المرض الذي ينقله البعوض، في يوم من الأيام.

وسيتم توزيع نحو 30 مليون جرعة على مدى الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بدءا من الكاميرون.

وتستعد أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك أوغندا وكينيا وغانا، للشروع في حملات التطعيم الخاصة بها في عام 2024.

وأشاد كبار الخبراء بهذه المبادرة باعتبارها علامة فارقة في السعي المستمر منذ عقود لمكافحة الملاريا، المرض الذي يقتل 600 ألف شخص كل عام.

ويمكن أن تشمل العلامات التحذيرية المبكرة للمرض: الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان.

ومع العلاج، فإن معظم الحالات ليست قاتلة. ولكن في المرحلة الشديدة، يؤدي المرض بسرعة إلى الوفاة.

وتمت الموافقة على لقاحين للملاريا في السنوات الثلاث الماضية. ويشمل طرح الكاميرون لـMosquirix، الذي طورته GlaxoSmithKline. وتم بالفعل تعميمه على ما يقرب من مليوني طفل في بلدان من بينها غانا وكينيا وملاوي في إطار برامج تجريبية.

وأظهرت الدراسات أن اللقاح، الذي يتم إعطاؤه إلى جانب الأدوية المضادة للملاريا قبل موسم الأمطار، يخفض عدد الوفيات والحالات الشديدة بسبب الملاريا لدى الأطفال بنسبة الثلثين تقريبا.

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ويمكن أن تحدث أوبئة الملاريا في كثير من الأحيان بعد فترات هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي.

ومن المقرر أن يتم تسليم جرعة ثانية فعالة مماثلة طورها علماء في جامعة أكسفورد وأنتجها معهد Serum الهندي في سبع دول في الفترة من مايو أو يونيو.

وعلى الصعيد العالمي، في عام 2022، كان هناك ما يقدر بنحو 249 مليون حالة إصابة بالملاريا و608000 حالة وفاة في 85 دولة.

ويعيش حوالي 40 مليون طفل في البلدان المتضررة من الملاريا، وفي عام 2021، كانت 80% من الحالات المكتشفة في منطقة إفريقيا بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) بجدول زمني لأربع جرعات للأطفال من عمر خمسة أشهر تقريبا، على أن يتم إكمال الأربع جرعات خلال عامين من الولادة.

وسيتم النظر في الجرعة الخامسة بعد عام واحد في المناطق ذات الخطورة العالية.

ومن المقرر أن يتم توزيع ما يصل إلى 18 مليون جرعة من لقاح Mosquirix، بالإضافة إلى 10 ملايين جرعة إضافية من الجرعة الثانية، R21، اعتبارا من منتصف عام 2024.

ويعمل Mosquirix عن طريق تحفيز الاستجابة المناعية لمستضد موجود على سطح Plasmodium falciparum، وهو الطفيلي الذي تحقنه أنثى بعوضة الأنوفيلة في مجرى الدم.

وقالت GlaxoSmithKline إنها لا تستطيع إنتاج سوى حوالي 15 مليون جرعة من Mosquirix سنويا.

ويعتقد بعض الخبراء أن اللقاح الثاني R21، الذي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي، قد يكون حلا عمليا بشكل أكبر.

المصدر: ديلي ميل