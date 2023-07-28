وزارة الصحة الروسية تقترح فرض الرقابة الشديدة على بيع أدوية منع الحمل في روسيا

نشرت وزارة الصحة الروسية مشروع قرار وزاري بإدراج عقاقير منع الحمل في قائمة الأدوية التي يجب أن تُخضع للإحصاء من حيث العدد والنوعية.

وهكذا تخطط الوزارة الحيلولة دون ممارسة بيع تلك العقاقير بدون وصفة.

وبموجب مشروع القرار، ستدخل القسم الرابع في القائمة الأدوية التي تحتوي على الميزوبروستول والميفبريستون. وجاء في التعليق على مشروع القرار أن تعاطي هذه العقاقير لمنع الحمل غير المخطط له قد يسبب مضاعفات خطرة وحتى قد يؤدي إلى الوفاة.

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يذكر أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو كان قد أفاد في وقت سابق بأن وزارته تدعو إلى الحد من بيع الأدوية والعقاقير التي تهدف إلى منع الحمل، مشيرا إلى أن مثل هذه الأدوية يجب أن تُفرض عليها الرقابة الشديدة.

يذكر أن موقع KP.RU الإلكتروني الروسي أجرى استطلاعا للرأي بين القراء أظهر أن 21% من المشاركين فيه يعتبر أن منع الحمل يمكن إجراؤه داخل المستشفيات الحكومية فقط. أما 16% فاقترحوا فرض حظر على مثل هذه العمليات في البلاد.

المصدر: نوفوستي