طبيبة روسية: الصوت الخشن يمكن أن يكون علامة على أمراض خطيرة

قد يشير الصوت الخشن إلى أمراض واضطرابات معينة في الغدة الدرقية. ويمكن أن يسبب أيضا مشاكل في الجهاز التنفسي.

أعلنت الطبيبة الروسية أولغا دوخاريفا في حديث أدلت به لموقع "لينتا. رو" الإلكتروني الروسي إن الصوت الخشن قد يكون نتيجة لخلل في الغدة الدرقية أو علامة على الإصابة بأمراض خطيرة أخرى، بما في ذلك الجهاز التنفسي.

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وقالت الطبيبة إن أفضل خيار في حال ظهور الصوت الخشن سيكون هو الزيارة الفورية لعيادة الطبيب الذي سيقدّم التوصيات اللازمة ويصف مسار العلاج.

هذا وقالت طبيبة أمراض القلب إرينا بولياكوفا في حديث أدلت به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الأمراض الشائعة جدا يمكن حتى أن يكون لها عواقب سلبية غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المألوف والذي غالبا ما يحدث لدى البالغين إلى العمى.

وشدد الطبيب أندريه كوندراخين على ضرورة مراقبة الصحة بعناية والانتباه إلى العوامل التي يمكن أن تسبب المرض. وواحد منها هو البيئة السيئة. وأضاف إن البيئة السيئة والعادات السيئة المتمثلة في التدخين يمكن أن تثير العديد من أمراض الرئة الخطيرة.

فيما حذرت طبيبة العيون إلميرا غزيزوفا من الإفراط في تعاطي الفيتامينات وقالت إن تناول الفيتامينات قد يكون مبررا أحيانا وقد يكون غير مجدٍ أحيانا أخرى. يمكن القول، على سبيل المثال، أن إضافة الفيتامينات إلى بعض قطرات العين لا معنى لها، حيث إنها لا تخترق العين جيدا بسبب خصائص هذا العضو إياه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا