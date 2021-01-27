أخصائي مناعة يكشف الخطأ "الكبير" للمتعافين من "كوفيد-19"

دعا الدكتور إيليا كوكين، أخصائي المناعة، المتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى تأجيل ممارسة التمارين الرياضية المكثفة بعد إصابتهم بعدوى الفيروس التاجي المستجد.



ووفقا للأخصائي، يكمن الخطأ الكبير في محاولة المتعافين من "كوفيد-19"، التوصل إلى نفس المؤشرات التي كانت قبل الإصابة بالمرض، ما يؤدي إلى تحميل أجسامهم حمولة مفرطة، يمكن أن تسبب إصابتهم بأمراض مختلفة بما فيها إصابتهم ثانية بـ "كوفيد-19".

إقرأ المزيد

ويقول، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، "هذا أمر خطير ومرفوض. لأنه بعد الإصابة بالفيروس التاجي تكون منظومة المناعة ضعيفة، وليس بمقدور الجسم تحمل مثل هذه الحمولة المفرطة. صحيح، يحاول الكثيرون بعد المرض الشعور بقدراتهم الرياضية من جديد، لذلك يبدأون ببذل الجهود لتحقيق نفس النتائج التي كانت قبل إصابتهم بالمرض. وهذا خطأ كبير".

وأضاف موضحا، خلال فترة المرض، تفقد الخلايا السليمة كمية كبيرة من الطاقة. لذلك فإن احتياطي الطاقة في الجسم قد لا يكفي للقيام بمجهود بدني مكثف.

ويقول، "تنشأ خلال رد الفعل الالتهابي مواد خاصة، تحاول عزل العملية. وهذه تظهر على شكل وذمة الأنسجة، وقد لا يلاحظ الشخص أن تنفس أنفه أصبح سيئا. هذه هي مجرد عوامل تسبب حصول مضاعفات ما بعد الإصابة بالمرض".

وينصح الأخصائي جميع المتعافين من "كوفيد-19" بعدم تحميل أجسامهم فور شفائهم، بل التأني في بلوغ مؤشرات قبل الإصابة بالمرض تدريجيا.

المصدر: نوفوستي