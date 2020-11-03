بدء اختبار لقاح موحد ضد الإنفلونزا و فيروس كورونا في مركز "فيكتور" الروسي

بدأ مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية اختبار لقاح موحد ضد "كوفيد – 19" والإنفلونزا.

أفادت بذلك وكالة " نوفوستي" الروسية نقلا عن المعلومات الواردة من الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور).

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ونقل المكتب الصحفي عن رئيس مركز "فيكتور" رينات ماكسيوتوف، قوله إن مركزه بدأ في إجراء البحوث العلمية الخاصة بوضع لقاح موحد ضد الفيروسين في آن واحد وهما فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا.

وأوضح رئيس المركز أن اختبارات اللقاح تجري حاليا على حيوانات مختبرية دون أن يذكر أنواعها.

وأضاف أن اللقاح تم إعداده على أساس فيروس الإنفلونزا A الذي يثير تطور استجابة مناعية مشكلة ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا.

يذكر أن مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية سبق له أن أطلق نوعين من لقاح "أبي واك كورونا" لإجراء اختباراته في فترة ما بعد التسجيل.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 14 أكتوبر عن تسجيل اللقاح الروسي الثاني ضد "كوفيد – 19" والذي وضعه مركز "فيكتور" الروسي.

المصدر: نوفوستي