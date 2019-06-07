نوم الأطفال نهارا يؤثر إيجابيا في ذكائهم

أثبت علماء من جامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة أن الأطفال الذين ينامون في النهار هم أذكى من أقرانهم الذين لا ينامون.

ودرس الباحثون وحللوا تأثير نوم النهار في الأطفال على ضوء معلومات عن نحو ثلاثة آلاف تلميذ أعمارهم 10-12 سنة. توصل الباحثون إلى استنتاجات نشرتها مجلة Sleep التي جاء فيها "الأطفال الذين ينامون خلال النهار يشعرون بالسعادة أكثر ، ولديهم تحكم أفضل في النفس، ومستوى ذكاء أعلى".

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد أن أخذوا بالاعتبار جنس الطفل والفصل الذي يدرس فيه وموقع مدرسته، ومستوى تعليم والديه، والمدة التي ينام فيها ليلا.

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ويؤكد الباحثون أن التأثير الإيجابي للنوم في النهار كان واضحا لدى طلاب الصف السادس حيث كانت نسبة نجاحهم أعلى بمقدار 7.6 %.

ويشير الباحثون إلى أن النوم في النهار، علاوة على أنه يحسن الحالة الصحية للتلاميذ ومستوى تعليمهم، فإنه يقلص فترة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية، ما يؤدي إلى تطور الجهاز العصبي المركزي وذكائهم.

المصدر: ميديك فوروم