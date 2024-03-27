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الأمطار والرياح القوية تعرقل حركة الطيران في سوتشي (فيديو)

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الأمطار والرياح القوية تعرقل حركة الطيران في سوتشي (فيديو)
Globallookpress
صورة أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن الأحوال الجوية السيئة في مدينة سوتشي أثرت على حركة الطيران المدني وأجبرت بعض الطائرات على الهبوط في مطارات بديلة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمطار سوتشي الدولي:"العديد من الطائرات المتجهة إلى سوتشي توجهت إلى مطارات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة. تم إنشاء مقر عملياتي في موقع المطار، وتم تعزيز جميع الخدمات لتأمين الاحتياجات بسرعة للركاب".

وأضاف البيان:" لقد قمنا بتعزيز جميع الخدمات الخاصة بالركاب والطائرات، وتم زيادة عدد مشغلي مراكز الاتصال، وكذلك زيادة وتيرة تنظيف المناطق الصحية في المطار، ويعمل مقر العمليات في المطار لاتخاذ جميع القرارات الإدارية اللازمة، ويطلب من المسافرين المتواجدين في المطار مراقبة مواعيد رحلات الطائرات على اللوحات الإلكترونية والالتزام بالمعايير الأدبية المطلوبة وعدم إشغال الأماكن المخصصة للنساء الحوامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

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وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن الرياح القوية والأعاصير قد ضربت مدينة سوتشي الروسية، حيث بدأت منذ مساء أمس الأربعاء.

وتبعا لمراسل وكالة "نوفوستي" فإن الرياح القوية المصحوبة بالأمطار ما تزال تؤثر على مناطق المدينة اليوم، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 7-10 درجات مئوية.

المصدر: وكالات روسية

 

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