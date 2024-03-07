اليابان.. الإعلان عن عطر برائحة البطاطس المقلية!

أعلنت مطاعم ماكدونالدز في اليابان في صفحاتها على الإنترنت عن إطلاق عطر جديد برائحة البطاطس المقلية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العطر الجديد سيطلق بثلاث "نكهات": الكلاسيكية، والبطاطس المقلية مع الثوم والفلفل الأسود، والبطاطس المقلية مع ملح البحر.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة عند بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا أن إطلاق العطر الجديد يأتي مع اقتراب يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس.

It’s not April 1 yet so it would appear McDonald’s Japan has truly gone and created french fry perfume https://t.co/yqmqaMpLnM — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) March 7, 2024

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وتجدر الإشارة إلى أن عطرا مشابها برائحة البطاطس المقلية كان قد أعلن عنه عام 2022 في ولاية أيداهو الأمريكية بمناسبة اقتراب عيد الحب.

المصدر: RT