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اليابان.. الإعلان عن عطر برائحة البطاطس المقلية!

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اليابان.. الإعلان عن عطر برائحة البطاطس المقلية!
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت مطاعم ماكدونالدز في اليابان في صفحاتها على الإنترنت عن إطلاق عطر جديد برائحة البطاطس المقلية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العطر الجديد سيطلق بثلاث "نكهات": الكلاسيكية، والبطاطس المقلية مع الثوم والفلفل الأسود، والبطاطس المقلية مع ملح البحر.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة عند بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا أن إطلاق العطر الجديد يأتي مع اقتراب يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس.

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وتجدر الإشارة إلى أن عطرا مشابها برائحة البطاطس المقلية كان قد أعلن عنه عام 2022 في ولاية أيداهو الأمريكية بمناسبة اقتراب عيد الحب.

المصدر: RT

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