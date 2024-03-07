نفوق "بيغكاسو".. من خنزير في المسلخ إلى رسام لوحات بمليون دولار (فيديو+صور)

نفق الخنزير "بيغكاسو" الذي أمضى حياته بعد إنقاذه من المسالخ، وهو يرسم أكثر من 100 لوحة فنية وبيعت بأكثر من مليون دولار، بحسب ما أعلنته منقذته الناشطة في حقوق الحيوان، جوان ليفسون.

وعانى "بيغكاسو" من مرض التهاب المفاصل ونفق عن عمر 8 سنوات بحسب ما ذكرته صاحبته من جنوب إفريقيا ليفسون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 6 مارس الجاري.

Weighing in at 450 lbs, Pigcasso (@Pigcassohoghero) is an artist -- of the porcine kind -- who was rescued and adopted by South African animal rights activist Joanne Lefson. Paint something beautiful @60SecDocspic.twitter.com/ZZaJk4nA0w — 60 Second Docs (@60SecDocs) November 24, 2019

وكانت الناشطة ليفسون قد غيرت مصير الخنزير الرسام من مجرد حيوان ذاهب إلى الذبح في أحد المسالخ إلى حيوان يرسم لوحات فنية بالفرشاة وبشغف مستخدما فمه لإبراز هذه الموهبة.

Globallookpress

وبعد أن اشترت الخنزير من المسلخ ووضعته في مزرعتها، اكتشفت ليفسون موهبة بيغكاسو بالصدفة عندما حاولت بمبادرة منها رسم شيء ما باستخدام فرش الطلاء المنسية.

Globallookpress

ومنذ ذلك الحين، رسم بيغكاسو أكثر من 100 لوحة وحصل على أكثر من مليون دولار لقاء ذلك.

وكان النجاح الحقيقي من خلال لوحة ضخمة بعنوان "Wild and Free" من تصميم ليفسون، والتي بيعت في مزاد بما يعادل 2 مليون روبل روسي.

This is Pig-casso, the ‘painting porker’ 😂



Joanne Lefson runs #FarmSanctury in Franschhoek, near Cape Town & Pigcasso with sister Rosie were the first residents in 2016.



She’s a nack for painting & raised over $1million selling artwork & quite famous in South Afrika. 😃🐷👨‍🎨 pic.twitter.com/Gt8khlKhHx — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) July 24, 2023

المصدر: RT + وكالات