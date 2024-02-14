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تزامنا مع عيد الحب.. شاب روسي يطلب يد حبيبته بـ30 سيارة (فيديو)

متفرقات

تزامنا مع عيد الحب.. شاب روسي يطلب يد حبيبته بـ30 سيارة (فيديو)
Telegram/moscowmi
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا اليوم مقطع فيديو يظهر كيف تقدم أحد سكان موسكو لطلب يد حبيبته بطريقة مميزة جدا.

وللتعبير لها عن حبه قام الشاب بتشكيل قلب كبير من 30 سيارة، وضعه تحت شباك حبيبته، وناداها طالبا الزواج منها.

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ويظهر في المقطع الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي كيف تفاجأت الفتاة بالفكرة المميزة ونزلت من بيتها بسرعة لتحتضن حبيبها معلنة عن قبول عرض الزواج بفرح شديد.

المصدر: وكالات إعلام روسية

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